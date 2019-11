Initiatief 'XS4ALL moet blijven' heeft maximale streefbedrag binnen

De initiatiefnemers van het protest 'XS4ALL moet blijven' hebben met hun crowdfundingsactie het volledige streefbedrag binnen. Ruim drieduizend mensen hebben met elkaar 2,5 miljoen euro bij elkaar gebracht voor het oprichten van een nieuwe internetprovider. Dinsdag wist de actiegroep al binnen een dag 1,5 miljoen euro op te halen.

De actiegroep is het niet eens met plannen van moederbedrijf KPN om het merk XS4ALL op te heffen. KPN wil zoveel mogelijk één merk gebruiken en schrapte om die reden eerder al Telfort. Ook wil KPN binnen de organisatie van XS4ALL wijzigingen doorvoeren, tot onvrede van de Ondernemingsraad. 54.000 mensen ondertekenden een petitie om XS4ALL te behouden.

60.000 klanten

Het initiatief belooft een internetprovider op te richten waarbij vrijheid, privacy, kwaliteit en innovatie centraal staan. Binnen enkele maanden zouden de eerste internetverbindingen moeten worden geleverd. Het bedrijf hoopt binnen drie jaar 60.000 klanten te hebben.

Eerder zei KPN in gesprek te gaan met de ondernemingsraad van XS4ALL, in de hoop de onvrede bij personeel weg te nemen. XS4ALL is de oudste internetprovider van Nederland.