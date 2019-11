Actiegroep XS4ALL haalt binnen een dag miljoen op voor nieuwe provider

De actiegroep 'XS4ALL moet blijven' heeft met een crowdfundingactie binnen een dag ruim een miljoen euro opgehaald voor het het oprichten van een nieuwe internetprovider. De actiegroep is het niet eens met het plan van KPN om het merk XS4ALL op te heffen en wil een vergelijkbare provider oprichten.

XS4ALL is de oudste internetprovider van Nederland. KPN wil zoveel mogelijk één merk gaan gebruiken en is daarom van plan om de naam XS4ALL te laten verdwijnen. Ook in de organisatie worden er aanpassingen gedaan. Onder meer de Ondernemingsraad van XS4ALL verzet zich daartegen en is een procedure bij de Ondernemingskamer gestart.

Grootste campagne

Een actiegroep bestaande uit een aantal oud-medewerkers van XS4ALL is ondertussen begonnen met het oprichten van een eigen provider en startte daarvoor gisteren een crowdfundingactie. Bijna 1300 investeerders hebben inmiddels gemiddeld zo'n 900 euro ingelegd. Het zijn geen giften, ze krijgen een rendement van 3 procent uitgekeerd als de provider een succes wordt.

Het streven is om minimaal 1.250.000 euro op te halen. Dat doel is bijna gehaald. Er kan maximaal 2.500.000 euro worden gedoneerd. Het platform waarbij de actie loopt, Crowdaboutnow, verwacht dat het de grootste campagne ooit wordt op het platform.

Volgens de initiatiefnemers wordt binnen enkele maanden gestart met het leveren van de eerste internetverbindingen. Het bedrijf mikt op 60.000 klanten binnen 3 jaar. Eerder ondertekenden 54.000 mensen een petitie om XS4ALL te behouden.

Gesprek

KPN heeft kennis genomen van het initiatief. Binnenkort praat de nieuwe topman van KPN, Joost Farwerck, met de Ondernemingsraad van XS4ALL in de hoop de onvrede bij het personeel weg te kunnen nemen.

Mocht XS4ALL uiteindelijk toch blijven bestaan, dan stopt het initiatief om een eigen provider op te richten. Degenen die gedoneerd hebben krijgen dan (een deel van) hun geld terug.