Kabinet grijpt in bij jeugdzorg: deel decentralisatie teruggedraaid

Het kabinet gaat ingrijpen bij de jeugdzorg. Een deel van de decentralisatie wordt teruggedraaid, schrijven de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Destijds werd gezegd dat gemeenten beter in staat zouden zijn om zorg op maat te leveren. Maar nu erkennen de ministers dat de beloften van de Jeugdwet nog onvoldoende zijn ingelost.

"Kinderen met complexe problemen ontvangen nog niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben", staat in de Kamerbrief.

Inspecties luiden noodklok

De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid slaan alarm over het jeugdstelsel. Zo constateren ze dat kinderen die meerdere problemen hebben, zoals autisme en een eetstoornis, niet op de juiste plek worden geholpen. Ook kan het zijn dat ze op een lange wachtlijst terechtkomen.

Om de problemen op te lossen wordt het voor gemeenten verplicht om meer samen te werken. Gemeenten houden lichtere zorgtaken als opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk onder hun hoede. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp en een reeks andere taken moeten ze overdragen aan een veertigtal regionale verbanden. Die moeten nog worden opgezet.

Ondanks de problemen gelooft De Jonge niet dat de decentralisatie van de jeugdzorg is mislukt. "Dat doet geen recht aan wat er allemaal bereikt is", zegt hij in een interview met NRC. Zo wijst hij erop dat meer jongeren in beeld zijn en dat meer jongeren worden geholpen. Ook is het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdzorg gedaald.

"Maar ik zou niet durven zeggen dat het goed gaat. Het gaat namelijk niet goed", zegt de minister in de krant.