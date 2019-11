Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener

Het aanbod van stroom voor consumenten is het afgelopen jaar nauwelijks groener geworden. Op de zakelijke markt werd grotendeels zelfs vervuilende stroom aangeboden, maken de organisaties Natuur & Milieu, WISE, de Consumentenbond en Greenpeace op uit hun jaarlijkse Stroomranking.

Alle leveranciers bij elkaar opgeteld beoordelen de milieuorganisaties de situatie met een 5,7. Een jaar eerder was dat een 5,6. Op de consumentenranglijst is de score net als in 2017 een 6,3, terwijl het gemiddelde cijfer op de zakelijke ranglijst steeg van 4,8 naar 5,3.

Meer consumenten kregen groene stroom

Op de consumentenmarkt maakten de grote partijen wel een stap naar verduurzaming, tot genoegen van de milieuorganisaties. "Daarom kunnen we toch spreken van een lichte vooruitgang. Een iets groter aantal consumenten kreeg nu namelijk groenere stroom dan een jaar eerder."

De zakelijke markt blijft achter: daar doen partijen minder hun best om te verduurzamen. "Dat terwijl de zakelijke markt ruim drie keer zo veel stroom gebruikt als consumenten."