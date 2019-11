Hoogste straf ooit bij Internationaal Strafhof voor 'Terminator' uit Congo

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de Congolees Bosco Ntaganda veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar. Hij werd schuldig bevonden aan achttien aanklachten, waaronder moord, verkrachting en het rekruteren van kindsoldaten.

Het is de hoogste straf ooit die is opgelegd door het Internationaal Strafhof, dat in 2002 is opgericht. Ntaganda hoorde het vonnis zonder emotie aan. De 46-jarige Congolees was militieleider en legergeneraal in het Afrikaanse land. Vanwege zijn genadeloosheid kreeg hij de bijnaam 'The Terminator'.

Hoger beroep

Tussen 2002 en 2003 was Ntaganda's rebellengroep UPC actief in de provincie Ituri in het noorden van Congo. Andere rebellen werden verdreven vanwege de grote hoeveelheden goud en diamanten in de bodem.

Tijdens het proces, dat in 2015 begon, sprak hij alle aanklachten tegen en Ntaganda heeft al aangegeven in hoger beroep zijn straf aan te vechten.

'Permanente littekens'

Hij werd in 2006 aangeklaagd door het Strafhof, maar bleef lang op vrije voeten, tot hij zichzelf in 2013 aangaf bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda. Mogelijk omdat hij vreesde voor zijn leven, nadat hij een opstand in het oosten van Congo had georganiseerd.

In juli werd Ntaganda al schuldig bevonden voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Om de strafmaat te bepalen, hoorden de rechters meerdere getuigen die volgens het hof "nog steeds de permanente littekens, zowel fysiek als mentaal" dragen.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch reageert tevreden op de veroordeling van Ntaganda. "Een krachtige boodschap naar iedereen die zich onschendbaar acht", zegt Ida Sawyer van de Afrikaanse tak van de organisatie.