Congolese 'Terminator' veroordeeld voor oorlogsmisdaden

De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda is door het Internationaal Strafhof in Den Haag veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Zijn straf zal tijdens een latere zitting worden bepaald.

Ntaganda is onder meer veroordeeld voor het ronselen van kindsoldaten en het misbruik van meisjes als seksslaven. Door zijn gruwelijke daden verwierf hij in zijn land de bijnaam 'The Terminator'. In totaal waren er 18 aanklachten tegen hem. Ntaganda heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

Tussen 2002 en 2003 was Ntaganda's rebellengroep UPC actief in de provincie Ituri in het noorden van Congo. Andere rebellen werden verdreven vanwege de grote hoeveelheden goud en diamanten in de bodem.

Nieuwe opstand

Ntaganda werd al in 2006 aangeklaagd door het Strafhof, maar hij wist lange tijd op vrije voeten te blijven vooral omdat de Congolese president hem opnam in het reguliere leger, In 2012 begon Ntaganda met de rebellengroep M23 een nieuwe opstand in het oosten van Congo.

In 2013 meldde hij zich bij de Amerikaanse ambassade in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Klaarblijkelijk was zijn leven in gevaar en dacht de Rwandees-Congolese generaal veiliger te zijn bij het Strafhof.

Eerder werden twee andere Congolese krijgsheren veroordeeld door het Internationaal Strafhof, onder wie Ntaganda's voormalige baas Thomas Lubanga, en werd er één vrijgesproken.