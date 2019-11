Gamewereld over opmerkelijkste spel in jaren: van bagger tot meesterwerk

Het verbaast gameontwikkelaar Rami Ismail niet dat er zoveel uiteenlopende meningen over de game zijn. Volgens hem is Death Stranding boven alles het product van Kojima, een van de markantste en origineelste gameontwerpers ooit. "Hij is een filmmaker die per ongeluk games is gaan maken", zegt hij over de 56-jarige Japanner. "Zijn games zijn enorm bizar en eigenzinnig."

Kojima brak eind jaren 80 door met het eerste deel van zijn Metal Gear-reeks. Hij experimenteerde daarin volop met spelelementen en verwierf wereldfaam met zijn verhalen, waarin hij op filmachtige wijze laveerde tussen extreem realisme en het bovennatuurlijke.

In Death Stranding doet hij daar nog een schepje bovenop. Ismail: "In 2015 verliet hij uitgever Konami om een eigen studio op te richten en in de industrie leefde altijd het gevoel dat Konami hem wat beteugelde. Death Stranding is dus zijn eerste game waarin hij de volledige vrijheid heeft, met als resultaat dus een soort bizarre postbodesimulator", zegt Ismail.

In het spel vervaagt de grens tussen film en game. Zo duren tussenscènes die het bevreemdende verhaal uitleggen geregeld langer dan een half uur en wordt hoofdpersonage Sam Bridges gespeeld door de bekende The Walking Dead-acteur Norman Reedus. Verder zit er een sociaal element in het spel. Spelers kunnen elkaar helpen en complimenteren.

Volgens Kojima staat het thema 'verbinding' centraal in zijn game. In de breedste zin van het woord. "Want het gaat tegenwoordig alleen nog maar om het individu, ook al zijn we door het internet meer met elkaar verbonden dan ooit", zei hij deze week tegen de BBC.

'Droom van elke ontwikkelaar'

Nino de Vries, gameredacteur van techsite The Next Web, benadrukt dat de koper van de game daar dan wel voor openstaan. "Want je bent gewoon echt een groot deel van de tijd aan het wandelen met pakketjes op je rug." De Vries bracht al ruim zeventig uur door in de Death Stranding-wereld. Nog steeds weet hij niet wat hij ervan moet vinden na het schrijven van zijn recensie. "Het is met afstand een van de opmerkelijkste games van de afgelopen tien jaar", zegt hij.

Hij sluit niet uit dat veel mensen de game straks bestempelen als "bagger" in plaats van meesterwerk. "Maar ik vind dat ook wel mooi. Tegenwoordig worden dit soort grote games vooral gemaakt om een breed publiek aan te spreken. Dat is bij Death Stranding niet het geval."

Risico is wel dat veel mensen het spel straks terugbrengen, denkt hij. Gameontwerper Rami Ismail verwacht niet dat meesterbrein Kojima daar van wakker zal liggen. "Hij maakt games vooral voor zichzelf", zegt hij.

Ismail is een van de succesvolste Nederlandse gameontwerpers. Vorig jaar won hij nog een prestigieuze internationale prijs. Toch droomt hij van een status als die van Kojima. "Oftewel een zak geld krijgen voor je game. Zonder eerst uit te moeten leggen wat je gaat maken, omdat er zoveel vertrouwen in je talent is."