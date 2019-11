Grapperhaus moet beter zoeken naar documenten vervolging Wilders

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet grondiger zoeken naar documenten die gaan over de beslissing om PVV-leider Wilders strafrechtelijk te vervolgen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een procedure die RTL Nieuws heeft aangespannen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

RTL heeft gevraagd om alle documenten over de beslissing om Wilders te vervolgen om zijn 'minder Marokkanen-uitspraak' in maart 2014. RTL wil ook weten of toenmalig minister Opstelten betrokken was bij de beslissing om Wilders te vervolgen.

Grapperhaus heeft daarna tot twee keer toe alleen gezocht naar documenten die gaan over eventuele bemoeienis van minister Opstelten. De rechtbank draagt hem nu op op zoek te gaan naar alle documenten die betrekking hebben op de zaak.

'Politieke bemoeienis'

In het proces tegen Wilders heeft de verdediging verschillende keren aangevoerd dat het proces moet stoppen, omdat minister Opstelten inhoudelijk met het Openbaar Ministerie zou hebben gesproken over de vervolging. Advocaat-generaal Gerard Sta zei eerder dat het OM zelfstandig heeft besloten Wilders aan te klagen, en dat dat niet is gebeurd onder druk van het ministerie of de minister.

Vorige maand heeft het gerechtshof het hoger beroep tegen Wilders in ieder geval tot 9 december uitgesteld. Het OM moet eerst nog op zoek naar aanvullende stukken over dezelfde kwestie. Het Wob-verzoek van RTL Nieuws staat hier los van.

De minister heeft zes weken de tijd om te zoeken naar de documenten en te beoordelen of die openbaar gemaakt kunnen worden. Het ministerie zegt de uitspraak van de rechtbank te gaan bestuderen.