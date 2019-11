Tientallen amateurclubs maken zich zorgen om criminele inmenging

Zeker 70 clubs uit het Nederlandse amateurvoetbal vermoeden criminele activiteiten binnen hun verenigingen. Dat blijkt uit een enquête van RTL nieuws. Voor de enquête zijn bijna 2000 amateurclubs benaderd, er reageerden 386 verenigingen.

De clubs meldden bijvoorbeeld dure sponsorcadeaus, enveloppen vol zwart geld van anonieme geldschieters of dubieuze bijeenkomsten in de clubkantine. Het zadelt ze op met dilemma's, stellen ze. Vaak is er geen opzichtige connectie met criminaliteit. Ondertussen is er bij de clubs geregeld sprake van bijvoorbeeld interne druk of financiële nood. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor inmenging van criminelen.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat criminelen bij zeker vijf Brabantse en Zeeuwse amateurvoetbalclubs poogden een voet tussen de deur te krijgen. Ze gebruiken de clubs onder meer om drugsdeals te sluiten, het eigen imago op te poetsen of om geld wit te wassen.

Stan Gielen van de Brabantse voetbalclub Baronie sprak af met een dubieuze sponsor, maar die kwam niet opdagen: