Criminelen proberen binnen te komen in Brabants amateurvoetbal

Het nieuwe onderzoek is vooral bedoeld om te kijken hoe voetbalclubs om gaan met zulke 'knuffelcriminelen' en hoe ze zich daar beter tegen kunnen weren. Daar hebben verenigingen nu nogal eens moeite mee.

"Sponsors hebben geen strafblad op hun rug geplakt. Als iemand vorige week nog gepakt is met een tas drugs in zijn auto, is het makkelijk om 'nee' te zeggen. Maar bij een op het oog normaal bedrijf waar toch wat rare verhalen over gaan, is het moeilijk om iemand regelrecht af te wijzen."

Noodlijdend

Wat ook meespeelt, is dat de vaak noodlijdende clubs het sponsorgeld goed kunnen gebruiken. Eerder schatte de KNVB dat twee derde van de amateurclubs in financiële problemen zit. Dat maakt hen extra kwetsbaar voor criminelen.

"Aan de ene kant vinden we het prachtig als een grote sponsor een kunstgrasveld betaalt, want dan hoeven we dat als overheid niet te doen", zegt burgemeester Paul Depla namens de taskforce. "Maar maken we die club dan geen makkelijke prooi voor criminele weldoeners? Die stappen bewust in het gat dat een gemeente achterlaat."

Voetbalclub Baronie uit Breda denkt met zo'n dubieuze sponsor te maken te hebben gehad. "Ik werd gebeld door iemand die ik absoluut niet kende, die mij aanbood om samen met zijn kennissen 25.000 tot 50.000 euro per jaar in Baronie te stoppen", vertelt voorzitter Stan Gielen. "Dat is voor ons een serieus bedrag, want Baronie is financieel niet zo solide op dit moment."

Gielen sprak met de sponsor af, maar die kwam niet opdagen: