China bouwt ongeëvenaard surveillancesysteem, maar wel tegen een prijs

Het straatarme Guizhou werd in 2015 door Peking aangewezen als belangrijke proeftuin voor de industrie, in de hoop de economie vooruit te helpen. "Alles draait hier nu om big data", vertelt Liu Yihui van Brook Cloud Town, een dorp waar veel jonge bedrijven met overheidssubsidies gelokt worden om de agrarische regio welvarender te maken.

Grote techbedrijven als Tencent, Alibaba, Apple en Huawei zijn ook naar de provincie getogen. Stuk voor stuk hebben ze hun dataservers opgesteld in Guizhou. "De dorpen hier zijn nu uitgerust met 5G", zegt Liu.

'Veiligheid voorop'

Big data-man Xia, die veel samenwerkt met overheden in China, heeft moeite met vragen over de keerzijde van de data-verzameling. Hoeveel privacy heb je nog in China? "Ik denk dat niemand daar antwoord op kan geven. We weten dat er veel data verzameld wordt, omdat de bevolking van ons land enorm is. Hoe het ook zij: het is de overheid er primair om te doen het leven van de mensen te vergemakkelijken." Veiligheid staat daarbij voorop, beweert hij.

Maar daar houdt het niet op. De gezichtsherkenningstechnologie wordt op verschillende plekken al gebruikt om het gedrag van de Chinezen te sturen. Om mensen die door rood lopen aan de schandpaal te nagelen bijvoorbeeld, of om af te dwingen dat afval op de juiste manier wordt gescheiden. De inwoners van het arme Guiyang lijken er allemaal weinig moeite mee te hebben. "Ik vind het allemaal wel prima", zegt de 83-jarig Ou Qifen over het steeds geavanceerdere cameratoezicht. "Ik maak me meer zorgen over de hoge prijzen van groenten en fruit."