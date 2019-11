'Ook Ryanair houdt enkele Boeings 737 aan de grond'

De Amerikaanse luchtvaartorganisatie FAA zei begin oktober dat wereldwijd alle vliegtuigen van het 737 NG-type geïnspecteerd moesten worden. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en het Amerikaanse Southwest Airlines maakten bekend dat in oudere Boeings 737 NG ook scheurtjes werden ontdekt. Die vliegtuigen werden toen aan de grond gehouden en gerepareerd.

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert zegt dat het een afweging van de luchtvaartmaatschappij zelf is of die dit soort nieuws bekendmaakt. "Ze zijn dat niet verplicht. Wat ze wel moeten doen, is de inspecties houden waar de luchtvaartautoriteit om vraagt en dat dan melden bij Boeing. Dat heeft Ryanair ook gedaan, dus dit laat vooral zien dat het systeem van controles en inspecties in de luchtvaart goed werkt."