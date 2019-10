Opnieuw toestellen Boeing aan de grond, nu om scheurtjes bij vleugels

Vliegtuigfabrikant Boeing kampt opnieuw met technische mankementen aan een populaire vliegtuigenserie. Na de geplaagde 737 MAX, waarvan twee toestellen zijn neergestort na problemen met een waarschuwingssysteem, zijn er nu problemen gemeld met de 737 NG. Dat is de voorganger van de 737 MAX.

Het Franse persbureau AFP meldt dat Boeing vijftig 737 NG-toestellen aan de grond houdt na meldingen van scheurtjes. Die zijn vastgesteld in de 'pickle forks', onderdelen waarmee de vleugels aan de romp van het vliegtuig zijn bevestigd. Boeing meldde die scheurtjes eerder deze maand al, waarop de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA opriep tot een onderzoek.

Volgens Boeing en de FAA is er geen direct gevaar voor passagiers, maar is wel onderzoek nodig. Het verzoek van de FAA was om alle toestellen die meer dan 30.000 keer de lucht in zijn gegaan te controleren.

Minder dan 30.000 vluchten

Ook toestellen met minder vlieguren lijken het probleem te hebben. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas laat weten geen 737 NG-toestellen te hebben die meer dan 27.000 keer zijn ingezet. Toch zijn de scheurtjes bij één toestel aangetroffen. Morgen wil Qantas alle eigen vliegtuigen gecontroleerd hebben. Iedere controle duurt ongeveer een uur.

De Australische vakbond voor vliegtuigingenieurs AEA wil dat Qantas per direct de hele vloot aan de grond houdt, maar dat doet Qantas af als paniek zaaien. "Zelfs als er een scheur is gevonden, brengt dat niet meteen de veiligheid van een toestel in gevaar", zegt de maatschappij daarover. "We zouden nooit een toestel gebruiken als het niet compleet veilig is om dat te doen."

De winst bij Boeing staat flink onder druk door de problemen met de Boeing 737 MAX, die al acht maanden aan de grond wordt gehouden. Dat gebeurde na twee vliegrampen in korte tijd, eerst in Indonesië en in maart dit jaar nog in Ethiopië.

Eerder doken we de simulator in om te ervaren wat er precies mankeert aan de 737 MAX-toestellen: