Frankrijk meldt dood jihadistenleider in Mali

Het Franse ministerie van Defensie zegt dat de jihadistenleider Ali Maychou is gedood. De Marokkaan wordt gezien als de op een na belangrijkste man van terreurbeweging Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), die deel uitmaakt van al-Qaida in Noord-Afrika. De tweede man van JNIM zou ook de religieuze leider van de groep zijn geweest.

Maychou werd begin vorige maand gedood in Mali, maakt de Franse minister van Defensie Parly nu bekend. Ze noemt hem "een ronselaar en het meesterbrein achter verschillende grootschalige aanvallen". De Franse militairen hebben samengewerkt met het Malinese leger en Amerikaanse troepen. De VS had Maychou in juli op een opsporingslijst gezet vanwege zijn positie binnen JNIM.

In Mali zijn zo'n 4500 Franse militairen actief. Het land, met name het noorden, kampt sinds 2012 met aanslagen door jihadistische organisaties die banden hebben met al-Qaida. Ook terreurbeweging IS is er actief. Vorige week werden nog tientallen militairen gedood bij een aanslag die later werd opgeëist door IS.

Sinds 2013 probeert een VN-vredemissie de terreurgroepen te verdrijven. Tot mei dit jaar waren er ook Nederlandse militairen in Mali gestationeerd. De Nederlandse missie in Mali werd afgebouwd, omdat Defensie zich wilde concentreren op missies in Afghanistan en Irak.