Middelbare school in Horst start onderzoek naar drugsgebruik leerlingen

Het Dendron College in Horst start een onderzoek naar drugsgebruik en drugshandel op school. Het bestuur van de school, die 2000 leerlingen telt, overweegt daarbij een drugshond in te zetten.

De problematiek kwam aan het licht doordat een aantal leerlingen in een gesprek met het gemeentebestuur aangaf dat het speelt. Op de middelbare school zouden volgens de leerlingen zowel drugs gebruikt als verhandeld worden.

"Je kunt gewoon iemand appen, bellen of aanspreken om een keer een pilletje te nemen", zegt een drietal leerlingen tegen 1Limburg. Volgens de scholieren zou de aankoop van drugs zelfs in de klas kunnen worden geregeld. Het gaat volgens hen om pillen, ketamine, wiet en cocaïne.

Geschokt

Het bestuur van het Dendron College is geschokt door de verhalen van de leerlingen. "We zijn blij dat ze het probleem gemeld hebben", zegt teamleider Vicky Thijssen. De school gaat onderzoeken hoe groot het probleem precies is.

Het college heeft een aantal leerlingen van de onderbouw eerder al betrapt op drugsgebruik. Meerdere leerlingen die onder invloed op school kwamen zijn geschorst." Het is zorgelijk omdat het gaat om kinderen van 13 en 14 jaar. Dat is heel jong om al in aanraking te komen met het experimenteren met drugs", zegt Thijssen. Het bestuur denkt wel dat lang niet alle leerlingen met drugs in aanraking zijn gekomen.

De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas zegt het probleem ook te willen aanpakken. "Een school vind ik echt zo'n plek waar het veilig moet zijn", zegt hij. "Daar kom je niet in aanraking met drugs. Het is daar niet te krijgen en ook niet te gebruiken."