Merkel wil elektrische revolutie op Duitse wegen: miljoen laadpalen in 2030

Duitsland wil in 2030 zeker 10 miljoen elektrische auto's op de Duitse wegen hebben. Om dat doel te bereiken, investeert het land miljarden. Ook gaan de subsidies bij de aanschaf van een elektrische auto omhoog en moeten er over tien jaar een miljoen openbare laadpalen in het land staan.

De investeringen zijn cruciaal volgens bondskanselier Merkel. Anders raakt Duitsland de leidende positie in de mondiale auto-industrie kwijt, zei ze gisteravond na een top in Berlijn met afgevaardigden uit de Duitse auto-industrie.

'Omslag nodig'

Van die miljoen laadpunten moeten er in de komende twee jaar al 50.000 worden gebouwd, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Daarbij helpt de auto-industrie mee. Autobouwer BMW plaatst er bijvoorbeeld 4000.

Toch wordt het volgens Van de Hulsbeek een flinke klus om de doelen te halen. "Duitsland telt nu zo'n 21.000 laadpunten. In Nederland zijn dat er al twee keer zo veel. Als ze een miljoen willen halen, moeten er elke dag zo'n 300 laadpunten bijkomen. Dat wordt lastig, omdat er rond het plaatsen van een paal veel bureaucratie hangt. Dat zal dus afgebouwd moeten worden."

Daar komt bij dat er op de weg nog veel te winnen is: slechts 0,2 procent van de auto's in Duitsland is elektrisch en als het gaat om nieuwe auto's blijken vooral de brandstofslurpende SUV's populair onder de Duitsers. "Dus er valt bij het publiek ook nog wel een omslag te maken. Daar moet dit plan voor zorgen", zegt Van de Hulsbeek.

Voor de bühne

Diezelfde omslag moet de Duitse auto-industrie ook nog maken, zag Van de Hulsbeek met eigen ogen in september op de grote autobeurs in Frankfurt. "Alle merken presenteerden daar met veel bombarie hun elektrische auto's. Maar je merkte ook wel dat het allemaal deels voor de bühne was."

Zo kondigde Volkswagen op de beurs aan na 2040 geen auto's met verbrandingsmotoren meer te willen maken en presenteerde het bedrijf tegelijk de productieversie van de ID.3, die vanaf volgend jaar te koop is.

Van de Hulsbeek: "Ze hopen dat dat de nieuwe Golf wordt. Oftewel de elektrische auto voor de gewone man. Ondertussen blijven in de fabrieken voornamelijk diesel- en benzineauto's van de band rollen en de belangrijkste modellen hebben nog gewoon verbrandingsmotoren."