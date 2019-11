'Seksediscriminatie door recruiters: mannen vaker benaderd dan vrouwen'

Bij het zoeken naar personeel hebben recruiters een blinde vlek voor vrouwelijk talent, meldt het FD. Vrouwen worden veel minder vaak gevraagd dan mannen, ook nu er van alle kanten aan personeel wordt getrokken.

De krant liet onderzoek doen door een bureau dat bijhoudt hoe vaak werknemers, studenten en werklozen worden benaderd voor een baan. Het blijkt dat in alle branches mannen vaker worden benaderd, zelfs in sectoren waar veel vrouwen werken zoals de zorg.

"Waarom dat zo is, weten we niet", zegt onderzoeker Geert-Jan Waasdorp. Het kan ermee te maken hebben dat mannen zich minder bescheiden profileren. Hr-specialist Bas van Haterd licht dat toe: "Een mannelijke IT'er zal zeggen dat hij in vier maanden 28 kritische bugs heeft opgelost. Een vrouw benadrukt dat ze deel uitmaakt van een team dat het probleem heeft opgelost. De man zal zijn eigen prestaties eerder overdrijven."

Toeval?

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Intelligence Group, blijkt dat 43 procent van de mannen zegt dat ze minstens één keer per kwartaal worden benaderd. Bij vrouwen was dat 31 procent.

"Ik herken dit totaal niet", zegt Robert van Veggel, directeur Zuid- en Oost-Nederland voor Steens & Partners. "Elke recruiter wil gewoon rollen invullen en de klant blij maken. Het maakt echt niet uit of dat een man of vrouw is." De enige verklaring die hij kan bedenken, is dat vrouwen vaker in deeltijd willen werken en daardoor vaker afvallen als recruiters personeel zoeken voor een voltijdbaan.

Volgens onderzoeker Waasdorp gaat dit argument niet op, omdat dit niet vooraf af te leiden valt uit de profielen. "In ieder geval weten we nu zeker dat dit niet op toeval berust. Van de 33 beroepsgroepen die we onderscheiden, is er bij elf een significant verschil in het voordeel van mannen. Er is geen enkel vakgebied waar het omgekeerde gebeurt."

Vorige maand kwam staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken met een wetsvoorstel om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uit een onderzoek in opdracht van Sociale Zaken blijkt dat sollicitanten met een migratieachtergrond nog altijd minder kans maken op een uitnodiging voor een gesprek dan andere sollicitanten. Werkgevers discrimineren aanzienlijk minder dan in 2015, maar het komt nog steeds voor.

