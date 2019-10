Kabinet pakt discriminatie op arbeidsmarkt aan

Werkgevers en uitzendbureaus moeten een boete van maximaal 4.500 euro kunnen krijgen als zij zich schuldig maken aan discriminatie van sollicitanten. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Zij wil dat werkgevers schriftelijk vastleggen hoe zij voorkomen dat er bij de werving en selectie van personeel onderscheid wordt gemaakt naar achtergrond, leeftijd of geslacht.

Als de werkgevers niet aan de voorwaarden voldoen, moet de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken kunnen ingrijpen. Eerst komt er een waarschuwing en als er niets verandert, kan een boete worden gegeven.

Het wetsvoorstel ligt sinds deze week ter internetconsultatie. Burgers kunnen tot 4 november reageren. Voor het einde van het jaar gaat het voor reactie naar de Raad van State. Daarna wordt het aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Krappe arbeidsmarkt

Uit een onderzoek in opdracht van Sociale Zaken blijkt dat sollicitanten met een migratieachtergrond nog altijd minder kans maken op een uitnodiging voor een gesprek dan andere sollicitanten. Werkgevers discrimineren aanzienlijk minder dan in 2015, maar het komt nog steeds voor.

In het onderzoek zijn 707 cv's op internet geplaatst van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Daarna is gekeken hoeveel mailtjes en telefoontjes die opleverden. De onderzoekers concluderen dat er geen sprake is van discriminatie op basis van geslacht of leeftijd, terwijl dat in 2015 nog wel het geval was. Maar een migratie-achtergrond maakt nog wel verschil.

Volgens de onderzoekers heeft de krappe arbeidsmarkt een gunstig effect op de positie van oudere werkzoekenden. In mindere mate hebben ook mensen met een migratie-achtergrond er profijt van. Dat betekent dat de discriminatie weer kan toenemen als de economische situatie verslechtert, vreest staatssecretaris Van Ark.