Opnieuw protesten in Irak, belangrijke wegen in Bagdad geblokkeerd

Opnieuw zijn in Irak duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het beleid van de regering en de slechte economische situatie in het land. Demonstranten blokkeerden belangrijke doorgangswegen in de hoofdstad Bagdad met auto's, leidingen en meubels. Ook werden banden in brand gestoken en werd prikkeldraad gespannen.

Ook op scholen werd gedemonstreerd. Studenten hielden een sit-in op hun scholen, of kwamen niet naar school om deel te nemen aan de betogingen. Door de blokkade van belangrijke wegen bleven overheidsgebouwen op de eerste werkdag van de week gesloten.

"We blokkeren de wegen als boodschap naar de overheid", zei een student tegen het Franse persbureau AFP. "We blijven protesteren, tot corrupte mensen en dieven zijn verdwenen en het regime valt." Ook in andere Iraakse steden is de overheid vandaag gesloten door protesten. Zondag is normaal gesproken een gewone werkdag in Irak.

Opstappen

Tienduizenden Irakezen hebben sinds 1 oktober deelgenomen aan de protesten. Na twee weken werd het even rustig, maar een week geleden laaide het protest weer op. De betogers eisen meer werk, een betere overheid en een einde aan de corruptie in het land. Meer dan 250 mensen zijn bij confrontaties tussen demonstranten en de veiligheidstroepen om het leven gekomen.

Premier Mahdi heeft gezegd dat hij wil opstappen, mits de politiek leiders in Irak een akkoord bereiken over zijn opvolging. Binnen enkele maanden zouden dan nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. Sinds die uitspraak van de premier zijn de protesten alleen maar toegenomen.

De protesten in Irak zijn de dodelijkste sinds terreurbeweging IS in 2017 werd verslagen.