Drie medewerkers Parnassia namen ontslag om steekincident Malek F.

Malek F. stak in mei vorig jaar in de buurt van station Hollands Spoor in Den Haag in op drie willekeurige voorbijgangers, die ernstig gewond raakten. De man uit Syrië had psychische problemen en werd in 2018 gedwongen opgenomen in Parnassia. Hij kwam in 2014 als vluchteling naar Nederland en raakt in een depressie na een familietragedie. Volgens de rechtbank was Malek volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.