Waarom zou je beleggen in het grootste oliebedrijf ter wereld?

Met de langverwachte beursgang van Saudi Aramco later dit jaar, komt een enorme speler de aandelenmarkten op. Aramco boekte in 2018 een nettowinst van bijna 100 miljard euro en hoopt nu op een totale beurswaarde van 2000 miljard dollar. Ter vergelijking: dat is tien keer zo veel als Shell. En bijna net zoveel als Apple en Microsoft samen.

De Saudische overheid begint met het verkopen van een paar procent van de aandelen, zo werd vanochtend aangekondigd. Daarmee haalt de tot nog toe enige aandeelhouder al tientallen miljarden op. Geld dat nodig is voor investeringen in een toekomst waarin het land minder afhankelijk is van de olieproductie.

Of de waardering van 2000 miljard gehaald wordt, hangt af van wat beleggers bij de beursgang bereid zijn te betalen. Saudi Aramco doet er in ieder geval alles aan om nieuwe aandeelhouders te lokken. Naar verluidt zou het 75 miljard dollar per jaar aan dividend willen uitkeren. Ook dat is een record.

De beoogde beurswaarde van Saudi Aramco ten opzichte van de grootste bedrijven nu: