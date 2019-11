Bouwers Zuidas verwachten dat megaklus maandagmorgen gewoon af is

De werkzaamheden aan de Zuidas hebben wat meer voeten in de aarde gehad dan gepland. Het op zijn plek schuiven van het dakdeel voor de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam-Zuid liep afgelopen nacht vertraging op. Maar vanochtend is die achterstand ingehaald en de bouwers en Rijkswaterstaat zijn tevreden.

Het betonnen dakdeel, van 70 meter lang, 12 meter breed, 2 meter dik en drie miljoen kilo zwaar, had vanochtend om 06.30 uur op zijn plek moeten liggen. Daarvoor moest het dwars over de snelweg A10 en het spoor worden geschoven, maar dat lukte niet. De voorbereidingen hadden meer tijd nodig.

Cruciale steunpilaren

Dit voorjaar zijn er ook al vijf weekenden lang voorbereidingen getroffen, vertelt een woordvoerder van het enorme precisieproject. "Toen is er gewerkt aan het indraaien van zo'n 40 palen die als steunpilaren moeten dienen voor het dakdeel."

Voor het inschuiven van het dakdeel moest nu bovendien een gat van 85 meter breed worden gemaakt. Daarvoor werd 2.500 kuub zand onder de A10 en het treinspoor weggehaald. Daarmee was donderdagavond al begonnen.

Gisteren bleek dat er meer tijd nodig was voor onder meer het "bijrichten" van de steunpilaren. "Dat heeft te maken met de verdeling van het gewicht van het dakdeel. Ze moeten allemaal precies dezelfde richting uit staan, anders loopt het verplaatsen niet goed."

Om 2 voor 12 op z'n plek

Vervolgens ging het op zijn plaats schuiven van het gevaarte sneller dan verwacht. "We hadden gepland dat het dak met een snelheid van 7 meter per uur over vier geleiderails naar zijn plek kon worden gebracht. Dat ging uiteindelijk met 8 tot 10 meter per uur. Vanochtend om 2 voor 12 lag het dak op zijn plek", zegt de woordvoerder.

"Zo hebben we dus weer wat tijd ingehaald. We versnellen waar het kan, maar het blijft een spannende operatie. Het is echt werk in uitvoering, de bouwers moeten constant met van alles rekening houden. Bijvoorbeeld met het weer. Als er weinig wind staat, gaat het hijsen sneller dan wanneer het waait."

Uitdagende bouwlogistiek

En dan is er nog de bouwlogistiek. De Zuidas is een drukke plek, met gebouwen, wegen en sporen dicht op elkaar en dat brengt voor de bouwers uitdagingen met zich mee.

"Er is maar weinig ruimte om bijvoorbeeld bouwvoertuigen, maar ook zand en asfalt dat moet worden afgevoerd, kwijt te kunnen. Het zand dat onder de A10 wordt weggehaald, moet ook weer terug, dus dat moet je niet te ver weg opslaan", vertelt de woordvoerder. "Eigenlijk is het een wonder als je al die bouwwerkzaamheden ziet, waar net nog auto's reden."

Inmiddels zijn de geleiderails afgebroken en worden de snelweg en het spoor weer opgebouwd. De woordvoerder is optimistisch, maar blijft voorzichtig: "We hebben nog behoorlijk wat tijd voor maandagochtend 5.00 uur, als alles weer vrij moet zijn voor het verkeer. Ik hou een slag om de arm, maar het loopt goed."

Voor wie de bouwwerkzaamheden wil volgen, bekijk hier de webcam.