Democraat Beto O'Rourke beëindigt presidentscampagne

Politicus Beto O'Rourke stopt zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij probeerde namens de Democraten genomineerd te worden als de kandidaat die het tegen president Trump moet opnemen in november volgend jaar, maar kreeg daarvoor te weinig steun.

"Ik vind het niet makkelijk om mij erbij neer te leggen, maar het is me nu duidelijk dat deze campagne niet de middelen heeft om een succes te worden", schrijft hij.

De 47-jarige O'Rourke was een grote belofte van de Democraten, vooral nadat hij bijna een senaatszetel had bemachtigd in de conservatieve staat Texas. Maar de recordbedragen die hij twee jaar geleden van zijn achterban kreeg, bleven dit keer achterwege. Ook in de peilingen gooide hij geen hoge ogen.

Met het vertrek van O'Rourke zijn er nog zeventien Democratische presidentskandidaten. Oud-vicepresident Joe Biden (76) en de senatoren Elizabeth Warren (70) en Bernie Sanders (78) vormen in de peilingen met ruime afstand de top-3.