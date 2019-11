New Delhi deelt miljoenen mondkapjes uit vanwege 'giftige lucht'

De concentratie fijnstof in New Delhi is zo'n twintig maal hoger dan de Wereldgezondheidsorganisatie als maximum hanteert, meldt de BBC. Het hooggerechtshof heeft diverse noodmaatregelen opgelegd.

Zo gaat vanaf maandag een speciaal rijschema in voor auto's. Vanaf dan mogen op bepaalde dagen alleen voertuigen met een even of oneven kenteken de weg op. Om de uitstoot door het verkeer te beperken. Verder zijn alle scholen tot volgende week dinsdag gesloten. Ook alle bouwprojecten liggen minimaal een week stil en vuurwerk afsteken is voorlopig verboden.

'Een misdaad'

Het metropool kampt al jaren met hevige smog. Vooral in november en december is de situatie ernstig, mede door de aangestoken branden in naastgelegen staten. Ook in 2017 en in 2018 werd daarom in Delhi de noodsituatie uitgeroepen.

Op sociale media ventileren bewoners van de stad hun woede over de luchtvervuilingsproblematiek. Hastags als #DelhiAirEmergency en #DelhiChokes (Delhi stikt) zijn trending. "Wat we de volgende generatie aandoen, is een misdaad", twittert Deepak Jetha.