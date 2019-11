Rechter geeft freelance journalisten recht op 50 procent hogere vergoeding

De tarieven van lokale en regionale titels van uitgever DPG Media (voorheen De Persgroep) moeten met 50 procent omhoog. Dat heeft de rechter bepaald, in een rechtszaak van twee freelance journalisten.

DPG hanteerde een tarief van 13 cent per woord en 42 euro per foto en de twee freelancers, journalist Britt van Uem (Tubantia) en fotojournalist Ruud Rogier (Brabants Dagblad), vonden dat ze daarmee te weinig betaald kregen voor hun werk.

De rechter stelde ze in het gelijk en heeft de tarieven van DPG verhoogd naar 21 cent per woord en 65 euro per foto. Dat kan op basis van de Wet Auteurscontractenrecht uit 2015. Het is voor het eerst dat dit gebeurt.

'Erkenning'

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) spreekt van een historische uitspraak. "Dit is een geweldig vonnis: journalistiek werk, uitgevoerd door professionals, verdient een billijke vergoeding, die in verhouding staat tot het geld dat ermee wordt verdiend. Dit vonnis geeft de erkenning daarvoor", zegt algemeen secretaris Bruning.

"Rogier werd door De Persgroep op pad gestuurd voor een foto in het Brabants Dagblad, was daar zo'n 2,5 tot 3 uur mee bezig, en kreeg daar dan 42 euro voor", zegt advocaat Volgenant, die de journalisten bijstond. "Van Uem kreeg voor een artikel van 500 woorden in Tubantia, waar ze zo'n 4 uur mee bezig was, 13 cent per woord. Dat is te weinig om van te leven."

Verschil vast dienstverband

Volgens de NVJ is de verhoging een belangrijke eerste stap naar eerlijke tarieven voor regionale freelancers. "Hiermee is het verschil in beloning tussen journalisten in vast dienstverband en freelance journalisten aanzienlijk verkleind."

In januari organiseerden de NVJ en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) een landelijke actiedag voor betere tarieven voor fotojournalisten. De bond wil met alle mediaorganisaties in gesprek om zo betere tarieven te bewerkstelligen.