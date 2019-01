Fotojournalisten staken om hogere tarieven af te dwingen

Honderden fotojournalisten leggen vandaag de camera neer en leveren geen nieuwsfoto's. Ze voeren actie omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen.

In Den Haag verzamelen de fotografen zich bij het kantoor van ANP/Hollandse Hoogte, een van de grootste opdrachtgevers voor nieuwsfoto's. De fotografen bieden directeur Martijn Bennis een brief aan.

Drie eisen

De actie is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Fotografen NVF en belangenorganisatie Dupho. Ze eisen een tariefsverhoging van 14 procent als compensatie voor de gestegen kosten sinds 2010. Ook willen ze dat uitgevers de prijzen die ze betalen voor online foto's gelijktrekken met die voor afgedrukt beeld. Tot slot moeten fotografen meer zeggenschap krijgen over hun auteursrecht.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ heeft redacties opgeroepen om op zwart te gaan. Alleen Arts en Auto en Villamedia hebben tot nu toe toegezegd dat te zullen doen.

In het AD en De Telegraaf hebben de fotografen een paginagrote advertentie gezet, waarin ze wijzen op het belang van goede fotojournalistiek tegen "toekomstbestendige tarieven". De namen van honderden fotografen staan eronder.

Zilveren Camera

Een aantal uitgevers wil niet in gesprek met de fotografen. Anderen, zoals de Persgroep en het ANP, wel.

De timing van de actie is niet toevallig: op 1 februari wordt de Zilveren Camera uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotojournalistiek in verschillende categorie├źn. Koning Willem-Alexander is daarbij. Onder de 250 actievoerende fotografen zijn ook Zilveren Camera-winnaars.

De NVF wil tot 1 februari doorgaan met acties. Over de inhoud daarvan wordt dinsdag meer bekend tijdens een kick-offbijeenkomst in Houten.