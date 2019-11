Hoe kansrijk is het kort geding van IS-vrouwen tegen de Staat?

In de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding van een groep vrouwelijke Syriëgangers tegen de Nederlandse Staat. De vrouwen willen dat Nederland gedwongen wordt om hen en hun kinderen op te halen uit kampen in Noord-Syrië.

Of het kort geding succesvol zal zijn voor de vrouwelijke Syriëgangers is moeilijk te voorspellen. In EU-landen die ook worstelen met het eventuele terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen zijn recent wel rechtszaken geweest die uitmondden in het verplicht ophalen van de gezinnen, of in het ophalen van weeskinderen.