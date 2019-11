Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran. Dit keer is het de bedoeling om de bouwsector te raken. Het wordt verboden om bepaalde materialen, zoals grafiet en koolstoffen, en software aan de Iraanse bouwbedrijven te leveren.

Volgens minister Pompeo van Buitenlandse Zaken is de bouwsector in Iran een verlengstuk van de Revolutionaire Garde, die de VS als een terroristische organisatie beschouwt.

Tegelijkertijd verlengde de regering van Trump de regeling die het mogelijk maakt dat Europese, Russische en Chinese bedrijven kunnen werken bij de Iraanse civiele nucleaire installaties. Die regeling is een van de laatste onderdelen uit het atoomakkoord van 2015 die nog overeind staan.

Trump stapte zo'n anderhalf jaar geleden uit het atoomakkoord. Sindsdien wil de Amerikaanse president maximale druk uitoefenen om Iran ervan te overtuigen om in te stemmen met een nieuw verdrag met strengere voorwaarden. Eerdere sancties troffen onder meer de olie- en gasproductie in Iran en hebben het land in een economische crisis gestort.

Iran eist dat de VS zich eerst weer gaat houden aan de afspraken uit het akkoord voor er opnieuw onderhandeld kan worden. Frankrijk heeft zich opgeworpen als mediator tussen beide landen, maar pogingen daartoe zijn tot dusver op niets uitgelopen.