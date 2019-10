Bollentelers en omwonenden tegenover elkaar over gif: overheid is aan zet

Het lukt bloembollentelers en direct omwonenden in Drenthe en Overijssel niet om samen oplossingen te zoeken voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. In maart bleek dat mensen die wonen in de buurt van bollenvelden meer worden blootgesteld aan pesticiden, waaronder zeer giftige stoffen. De overheid is daarom aan zet, is de conclusie van een rapport waarvoor met tientallen betrokken organisaties en personen is gesproken.

Bollentelers en omwonenden denken verschillend over de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid en het milieu. Daardoor is er veel onbegrip tussen de telers en omwonenden, constateren de onderzoekers.

Telers vinden dat ze zich moeten houden aan te strenge regels, die ook nog eens te vaak veranderen. Ze maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Omwonenden vinden dat de overheid te weinig doet voor de gezondheid van mensen die in de buurt van bollenvelden wonen.

Nieuwsuur ging eerder dit jaar langs in het Drentse Westerveld en sprak daar onder anderen met twee leden van de werkgroep Meten = Weten, een bollenteler en een wethouder over de bollenteelt: