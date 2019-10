14 jaar cel geëist voor doodschieten rapper Bolle

Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist tegen de man die vorig jaar oktober de 19-jarige Gondilio Lowland zou hebben doodschoten. Het slachtoffer stond bekend als rapper Bolle.

De rapper werd op klaarlichte dag gedood in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuidoost. Een dag later is de 21-jarige Ogilvan J. opgepakt, nadat zijn eigen moeder 112 had gebeld met de mededeling dat haar zoon de dader was. J. was een bekende van het slachtoffer.

Later kwam J.'s moeder terug van haar verklaring en ook de verdachte zelf ontkent betrokkenheid, maar volgens het OM bewijzen onder meer getuigenverklaringen en camerabeelden dat hij wel degelijk de dader is.

Het motief voor het doodschieten van rapper Bolle is volgens het OM onduidelijk gebleven. Daarom staat J. terecht voor doodslag. Tegen zijn moeder zou hij eerder hebben gezegd dat het ging om een ruzie over een meisje.

Traprap

Rapper Bolle groeide op in Amsterdam-Zuidoost. Met de rapformatie Sevengang bracht hij een aantal Nederlandstalige rapnummers uit, veelal in het genre 'traprap'.

Het populairste nummer van zijn hand, Big Bandz, is tienduizenden keren bekeken op YouTube: