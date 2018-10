'Doodgeschoten man Amsterdam is jonge rapper 'Bolle''

Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is gisteren de 19-jarige rapper 'Bolle' omgekomen. Dat melden verschillende media, naar aanleiding van een rouwbericht van een lid van Bolles rapformatie Sevengang op sociale media. De politie wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen.

De jonge rapper werd gisteren op klaarlichte dag neergeschoten, volgens getuigen in zijn buik. Het Parool meldt dat er een ruzie was geweest. De politie wil nog niets kwijt over de toedracht, en zegt dat de dader nog niet is opgepakt.

Traprap

Bolle groeide op in Amsterdam-Zuidoost. Met de rapformatie Sevengang bracht hij een aantal Nederlandstalige rapnummers uit, veelal in het genre 'traprap'. Het populairste nummer van zijn hand, Big Bandz, is 11.000 keer beluisterd op YouTube.

Gondilio, zoals de rapper echt heet, volgde een opleiding tot hovenier, schrijft AT5. Volgens de stadszender werkte hij daarnaast bij de Werkbrigade Amsterdam. Zijn collega's omschrijven hem als een vrolijke en behulpzame jongen. "Echt geen boef."

In de onlinerubriek Blockbarz van hiphopwebsite The Trap uit 2016 geeft Bolle een rondleiding door de buurt. Bij de bushalte vertelt hij dat hij altijd stipt om acht uur 's ochtends op de bus stond te wachten, om op tijd te komen op school.