Nieuw durfinvesteringsfonds, speciaal voor vrouwelijke ondernemers

Vandaag is een speciaal fonds voor vrouwelijke ondernemers gelanceerd, in aanwezigheid van koningin Máxima. 21 miljoen euro zit er al in het zogeheten Borski fonds, vernoemd naar Johanna Borski (1764 - 1846) - die als eerste vrouw aandelen kocht in De Nederlandsche Bank. Met die investering heeft zij destijds de pas opgerichte bank gered, zei president Klaas Knot bij de lancering.

Die miljoenen zijn bedoeld voor durfinvesteringen in jonge bedrijven, opgericht door vrouwen. Het is de ambitie om verder te groeien naar 40 miljoen euro.

Zo'n speciaal fonds voor vrouwen is nodig, zegt één van de initiatiefnemers Laura Rooseboom, omdat investeringen nu niet eerlijk verdeeld worden onder mannen en vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland bijna al het geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die door mannen worden geleid. Daar wil het Borski fonds verandering in brengen.

Vooroordelen

Het fonds is gericht op bedrijven met minstens één vrouwelijke oprichter, die al wel omzet maken. "Het gaat niet om bedrijven die alleen nog maar een idee hebben", zegt Rooseboom. Die bedrijven kunnen niet bij de bank terecht, zegt Rooseboom, omdat ze daar nog te jong voor zijn. En bij de meeste durfinvesteerders lopen zij volgens haar aan tegen vooroordelen waardoor ze vaak buiten de boot vallen.

Dat beeld herkent investeerder Janneke Niessen. Samen met investeerder Eva de Mol deed zij onderzoek naar financiering voor beginnende bedrijven. Slechts 1,6 procent van de bedrijven die geld kregen, stond onder leiding van uitsluitend vrouwen. Een wat groter aandeel van de bedrijven stond onder leiding van een gemengd team (6,8 procent).