Meer vrouwen aan top, anders geen geld van investeerders

Een belangrijke groep Nederlandse investeerders wil alleen nog geld in bedrijven steken als die meer vrouwen aan de top hebben. Ze hebben een quotum afgesproken van 35 procent, meldt het FD.

De 25 fondsen beheren samen naar schatting 1,1 miljard euro aan geïnvesteerd vermogen. Dat is een kwart van het totaal beheerde vermogen van Nederlandse durfinvesteerders; zij steken vooral geld in nieuwe bedrijven.

"Onze ambitie is stevig", zegt initiatiefnemer Alexander Ribbink van investeerder Keen Venture Capital tegen het FD. "We hebben nog geen exacte cijfers over investeringen in vrouwelijke ondernemers, maar we weten wel dat onze sector ver onder de 35 procent zit. We geven onszelf drie jaar om het doel te bereiken."

Bedrijven moeten dus binnen drie jaar hun management hebben aangepast als ze geld van de investeerders willen krijgen.

Alleen geld naar mannen

Het plan voor het quotum ontstond dit voorjaar, na een onderzoek door investeerders Eva Mol en Janneke Niessen naar de financiering van vrouwelijke start-ups. Daaruit bleek dat investeerders bijna alleen maar geld steken in beginnende bedrijven die door mannen worden geleid. Slechts 1,6 procent van de bedrijven stond onder leiding van een vrouw.

Volgens initiatiefnemer Ribbink is het belangrijk dat snel meer vrouwen aan de top van bedrijven komen. "Managementteams met mannen en vrouwen presteren beter. Hier is genoeg bewijs voor. Wij leggen dit op tafel bij alle bedrijven waarin we investeren."

Prins Constantijn: impliciete vooroordelen

Ook prins Constantijn is een van de initiatiefnemers van het quotum. Hij is de Nederlandse start-up-ambassadeur en zegt in het FD dat mensen bewust moeten worden gemaakt van hun impliciete vooroordelen.

"Bij vrouwelijke ondernemers wordt vaak besproken of ze wel capabel zijn en of ze het bedrijf kunnen combineren met een gezin. Mannen worden vooral beoordeeld op ambitie en toekomstplannen. Dat helpt allemaal niet", zegt de prins.