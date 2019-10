Bouwprotest: 'Mensen werken 40 jaar bij ons, die wil je niet ontslaan'

Als jochie van tien jaar oud liep Robert Jan van der Schee uit Bierden al met een schep in zijn hand achter zijn vader aan. Als zzp'er in de grondverwerking ziet hij het aanbod van werk sinds de PFAS-problematiek teruglopen. In zijn omgeving is al een bouwbedrijf failliet gegaan door de stikstofcrisis, maar hij denkt dat over een paar maanden "het hek helemaal van de dam is".

Het grondverwerken zit in de familie, ook veel vrienden van hem zitten in de branche. Samen met hen pakte Van der Schee vanochtend vroeg de trein naar Den Haag.

"Ik heb nog nooit geprotesteerd, maar ik heb het gevoel dat Nederland in een crisis terechtkomt van ongekende omvang als ik nu niet van me laat horen. Als wij ons werk niet kunnen doen, raakt dat iedereen in het land."

Om vandaag te kunnen protesteren heeft hij een dag vrij genomen. "Deze dag kost mij geld, mijn machines staan stil. Ik doe het echt niet voor de lol, maar het is nodig."

Hij vindt het belangrijk dat er iets tegen PFAS wordt gedaan, "maar ik denk dan: politici, kom met duidelijke en werkbare regels. En niet van de ene op de andere dag opeens zo'n norm. Dat noem ik eendagspolitiek, en dat getuigt niet van een visie."

