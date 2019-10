Al tienduizenden rechtszaken in VS om onkruidverdelger Roundup

In de Verenigde Staten zijn al bijna 43.000 rechtszaken aangespannen door mensen die zeggen dat ze kanker hebben gekregen van onkruidverdelger Roundup. Dat is meer dan een verdubbeling in een paar maanden tijd.

In juli zei de maker van Roundup, het Duitse chemieconcern Bayer, nog dat er 18.000 zaken liepen. Bayer nam vorig jaar voor 63 miljard euro de Amerikaanse Roundup-producent Monsanto over en zei toen al rekening te houden met een flinke toename van het aantal aanklachten vanwege het landbouwgif.

Er is in eerdere rechtszaken al bepaald dat er tientallen miljoenen euro's schadevergoeding moet worden betaald aan mensen die zeggen dat ze kanker hebben gekregen door het onkruidbestrijdingsmiddel.

Onderzoeken moeten openbaar

Volgens fabrikant Bayer is glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend. Amerikaanse jury's en rechters denken daar echter anders over.

Rechters van de Europese Unie oordeelden begin dit jaar dat onderzoeken naar de giftigheid van glyfosaat openbaar moeten worden gemaakt.

Ondanks de Roundupzaak doet Bayer het financieel niet slecht. Het Duitse bedrijf maakte bekend dat de omzet in het derde kwartaal met 6 procent is gestegen naar 9,8 miljard euro.