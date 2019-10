Schutter Bayonne wilde wraak nemen voor brand Notre-Dame

De man die gisteren in de Zuid-Franse stad Bayonne op een moskee schoot wilde met zijn daad de brand in de Notre-Dame in Parijs wreken. Dat heeft hij volgens de openbaar aanklager tegen de politie gezegd.

De 84-jarige schutter verwondde bij zijn daad twee mannen van 74 en 78 jaar. Ook probeerde hij nog brand te stichten bij de deur van de moskee.

De schutter werd vrij snel na zijn daad bij zijn huis opgepakt. In zijn auto werden een vuurwapen en een gasfles gevonden. Omdat het vermoeden bestaat dat de man geestelijk niet in orde is, wordt hij psychiatrisch onderzocht.

De monumentale kathedraal Notre-Dame in Parijs raakte op 15 april zwaar beschadigd door brand. Er waren toen restauratiewerkzaamheden aan de gang. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van brandstichting.