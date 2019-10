Zwolse rechercheur verliest geheugenkaartje met onderzoeksfoto's

De politie in Zwolle is een geheugenkaartje kwijtgeraakt met daarop foto's die zijn gemaakt in een onderzoek naar schietincidenten in de stad. Het gaat onder meer om foto's van wapens die gisteren gevonden zijn. De politie heeft melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De politie deed gisteren onderzoek aan de Vrouwenlaan in Zwolle waar in een huis wapens waren gevonden. Een rechercheur fotografeerde ze, maar toen hij terugkwam op het politiebureau, ontdekte hij dat zijn camera weg was. Ook een koffer met verpakkingsmateriaal ontbrak.

Hij ging terug naar de Vrouwenlaan, maar daar lagen zijn spullen niet meer. Het is onduidelijk of de rechercheur bestolen is toen hij aan het werk was, of dat hij de spullen is vergeten en dat iemand ze daarna heeft meegenomen.

Onderzoeksfoto's

Op het geheugenkaartje van de camera staan volgens de politie foto's van twee onderzoeken. De foto's van de gevonden vuurwapens maken onderdeel uit van een onderzoek naar schietincidenten in Zwolle.

Gisteren hield de politie daar meerdere verdachten voor aan. Een van hen is een 26-jarige Zwollenaar die onlangs onder vuur genomen werd in de wijk Stadshagen. Hij wordt nu zelf verdacht van poging tot moord en het geven van een moordopdracht.

De andere foto's zijn van een auto. Die horen bij een ander onderzoek, waar geen details over bekendgemaakt zijn.

Niet de eerste keer

Recent vergat een rechercheur in Deventer een koffer met verpakkingsmateriaal voor sporenonderzoek. Een oplettende omstander zag dat en leverde de koffer snel af, schrijft RTV Oost.

"Het feit dat in korte tijd twee keer goederen zijn achtergebleven, maakt uiteraard dat intern extra alertheid wordt gevraagd om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen", laat de politie weten.