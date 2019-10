Beschoten Zwollenaar nu zelf verdacht van moordpoging

Een 26-jarige Zwollenaar die onlangs onder vuur genomen werd in de Zwolse wijk Stadshagen, is vanmorgen zelf aangehouden. Zijn 25-jarige broer werd in de Duitse stad Gronau aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot moord en het geven van een opdracht tot moord, meldt RTV Oost.

In het onderzoek zijn vandaag nog twee aanhoudingen verricht. Het gaat om een man van 50 en een vrouw van 48. Bij een inval in hun huis in Zwolle zijn meerdere vuurwapens gevonden.

Onrust

De 26-jarige werd in september op straat beschoten met tientallen kogels. Het leidde tot grote onrust in de kinderrijke wijk Stadshagen. De burgemeester sloot na het incident zijn huis voor een aantal weken om de rust terug te laten keren.

Volgens de politie had het onderzoek naar de schietincidenten grote prioriteit omdat er gevreesd werd dat het geweld verder zou escaleren. Er werd niet alleen gekeken naar wat er recent gebeurd is, maar in het onderzoek zijn ook eerdere incidenten meegenomen.

Eerdere incidenten

Het gaat onder meer om een moordpoging uit 2016. Toen werden net buiten Zwolle twee mannen in een busje beschoten. Zij raakten gewond, maar overleefden de aanslag. De politie denkt dat de twee broers die nu aangehouden zijn, betrokken waren bij dat incident.

Ze zouden daarnaast onlangs een opdracht tot moord hebben gegeven. Volgens de politie was dat mogelijk de reden dat de 26-jarige Zwollenaar in september zelf onder vuur genomen werd. Het onderzoek naar het geweld in Zwolle is nog niet afgerond. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.