Arnhem als eerste gemeente helemaal lachgasvrij

Arnhem is de eerste gemeente met een verbod op de verkoop van lachgas. Dat verbod gold al op straat, vanaf vandaag mag ook geen lachgas meer verkocht worden in horecagelegenheden.

"Ik heb grote zorgen over het gebruik van lachgas door onze Arnhemse jongeren", zei burgemeester Ahmed Marcouch. "Jongeren van wie het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen.

Lachgas leidt volgens Marcouch ook tot vervuiling en ontoelaatbare risico's voor het verkeer en de openbare orde en veiligheid. "Ik kan dit niet zomaar aankijken. Daarom moeten we de verkoop stoppen en doe ik er alles aan om het in de kiem te smoren."

Dwangsom

Er zijn in Arnhem acht horecazaken die lachgas verkopen. Zij moeten daar nu per direct mee stoppen. Als ze toch lachgas blijven verkopen. kunnen ze een dwangsom krijgen opgelegd. Gaat een horecazaak opnieuw in de fout, dan kan de ondernemer zijn vergunning kwijtraken.

Arnhem maakt gebruik van de Wet Milieubeheer om het verbod op te leggen. Volgens deze wet zijn verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. Omdat het gebruik van lachgas gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met die wet, is de redenering.

In de ban

Ook veel andere gemeenten willen het gebruik van lachgas aan banden leggen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zet zich ook in voor een verbod. Minister Grapperhaus liet eerder blijken een landelijk verbod op lachgas te overwegen.