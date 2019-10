Groningse bioscoop gaat weer open, maar zonder horrorfilms

Bioscoop Pathé Groningen gaat morgen weer open, maar met een aangepaste programmering. Een woordvoerder laat weten dat films die nu als ongepast gezien kunnen worden, zoals horrorfilms, voorlopig niet te zien zijn.

De bioscoop aan het Zuiderdiep was dicht sinds zaterdagochtend, toen een echtpaar uit Slochteren, dat schoonmaakte, er dood werd gevonden. Ze bleken met geweld om het leven gebracht. Zondag is een verdachte aangehouden, de 33-jarige Ergün S.

Condoleancehoek

"De afgelopen dagen zijn alle medewerkers van Pathé bezig geweest met het verwerken van het vreselijke drama dat zich heeft afgespeeld in onze bioscoop in Groningen", meldt Pathé. Er zijn medewerkersbijeenkomsten gehouden om te praten over wat er is gebeurd. Voor bezoekers wordt in de Groningse bioscoop een condoleance-hoek ingericht waar ze een steunbetuiging kunnen achterlaten.

Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden zegt Pathé in Groningen nog niet alle films te vertonen.

De aangepaste programmering duurt tot 7 november. Daarnaast zijn er op de website en Facebookpagina van het bedrijf de komende dagen geen trailers of andere berichten te zien over Halloween- of horrorfilms, schrijft RTV Noord.