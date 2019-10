Rechtszaak over fraudebestrijding overheid: 'Burgers bij voorbaat verdacht'

De exacte werking van het systeem is geheim, bleek toen de initiatiefnemers van de rechtszaak informatie boven tafel probeerden te krijgen.

De initiatiefnemers van de rechtszaak staan niet alleen in hun kritiek. De VN-rapporteur voor de mensenrechten is zeer kritisch over het systeem, meldde Nieuwsuur vorige week. Volgens de rapporteur dreigt met systemen als SyRI een "technologische surveillancestaat".

Ook de Raad van State was kritisch toen de wet achter SyRI ter tafel kwam. Er zat nauwelijks een beperking op de informatie die in SyRI terecht kan komen, schreef de raad, die het kabinet adviseert over nieuwe wetsvoorstellen.

Hillesluis

In Rotterdam werd SyRI tot deze zomer gebruikt om fraude in de wijken Bloemhof en Hillesluis op te sporen. De gemeente stopte er echter mee vanwege onduidelijkheid over de juridische houdbaarheid.