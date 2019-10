De Mol voor de rechter: Facebook, doe iets aan malafide bitcoinreclames

Verder zeiden de advocaten dat het nog altijd moeilijk is om contact te krijgen met het sociale netwerk. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Sommaties aan advocaten leiden ook tot niks." Het kamp-De Mol denkt dat de advertenties wel degelijk kunnen worden gestopt, vooraf of achteraf.

'Aanpak is succesvol'

De advocaten van Facebook begonnen hun betoog met de mededeling dat het team van De Mol sinds de start van de procedure eind mei geen nieuwe advertenties met de naam van de mediamagnaat erin hebben gerapporteerd. Dit betekent volgens hen dat er geen grond meer is voor zijn eis om een filter in te stellen om advertenties te weren.

Ook benadrukten de advocaten van Facebook dat wel degelijk alles wordt gedaan om de malafide advertenties aan te pakken. Ze erkenden dat het systeem nog niet perfect is, maar dat kan volgens hen ook niet omdat Facebook niet over de technologie beschikt om het volledig tegen te gaan. "De Mol vraagt iets wat technisch onmogelijk is." Facebook raadde De Mol aan aangifte te doen bij de politie om de oplichters zelf aan te pakken.

De advocaten zeiden verder dat Facebook van plan is een speciale meldknop voor malafide advertenties, waarmee nu wordt getest in het Verenigd Koninkrijk, naar Nederland te halen. Een woordvoerder van Facebook zegt echter tegen de NOS dat die knop zich nog in de test-fase bevindt en dat het onduidelijk is wanneer die precies komt.

Andere BN'ers

Direct na afloop van de zitting plaatste Jort Kelder een foto op Twitter van hem en De Mol in de Amsterdamse rechtbank. Daarbij was een verklaring te lezen, die hij samen met elf andere BN'ers opstelde om De Mol te steunen.

Ze schrijven onder meer: "Deze advertenties zijn bijzonder schadelijk, veel consumenten zijn al gedupeerd en hebben grote sommen geld verloren. Degenen van wie de naam en foto worden gebruikt worden er op aangekeken. [ ] "Wij vinden dat aan deze praktijk nu eindelijk eens een einde moet komen. Als Facebook niet vrijwillig maatregelen neemt, moet het daartoe gedwongen worden."

Bekijk de volledig verklaring in het twitterbericht van Jort Kelder: