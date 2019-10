Opnieuw doden bij massaprotesten in Irak

Voor de vierde dag op rij is Irak het toneel van massale anti-regeringsprotesten. Duizenden studenten en scholieren hebben zich aangesloten bij de demonstraties in Bagdad en in het zuiden van het land.

In Bagdad kwamen er zeker twee betogers om het leven en raakten 105 anderen gewond bij botsingen met ordetroepen. In de hoofdstad is weer een avondklok ingesteld: tussen middernacht en zes uur 's ochtends mag niemand de straat op.

Volgens persbureau AP is het Tahrirplein in Bagdad het epicentrum van de protesten. Demonstranten hebben daar hun kamp opgeslagen. Vrijwilligers brengen hen eten.

''Geen school en geen lessen''

Ook elders in het land zijn jongeren de straat op gegaan. In Al Diwaniyah, zo'n 180 kilometer van de hoofdstad, scandeerden ze: ''Geen school en geen lessen tot het regime omvalt."

De jongeren lijken weinig onder de indruk van de waarschuwingen van de regering. Een woordvoerder van premier Mahdi dreigde gisteren met zware straffen voor degenen die het maatschappelijk leven ontwrichten.

Sinds vrijdag zijn de protesten weer opgelaaid in Irak. Die worden gevoed door onvrede over corruptie en de slechte economische situatie in het land. De afgelopen dagen zijn er zeker 72 mensen omgekomen.

Begin deze maand waren er ook al een week lang protesten tegen de regering. Toen vielen er 149 doden en duizenden gewonden.