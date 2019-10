Bouwers komen woensdag met 'meer dan duizend' bouwvoertuigen naar Malieveld

Stichting Grond in Verzet, de initiatiefnemer van het bouwprotest van komende woensdag, gaat "meer dan duizend" bouwvoertuigen op het Malieveld zetten. Het protest wordt gesteund door meer dan veertig brancheorganisaties, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Bouwondernemers, hoveniers en baggeraars protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid en een deze zomer ingevoerde norm voor hardnekkige chemische stoffen in de grond, de zogeheten PFAS-norm. Volgens de betrokkenen staan de banen van "tienduizenden hardwerkende vakmensen op de tocht".

De bouwers zijn de tweede grote beroepsgroep die protesteert tegen de stikstofnormen. Eerder kwamen de boeren al twee keer naar Den Haag. Zij zetten het Malieveld vol met trekkers en protesteerden in Bilthoven, waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevestigd.

Schade aan Malieveld

De stoet naar de protestlocaties veroorzaakte tot twee keer toe een verkeerschaos. Om nieuwe chaos te voorkomen, is stichting Grond in Verzet van plan de bouwvoertuigen 's nachts al neer te zetten. De initiator verzoekt bouwers niet zelf met hijskranen en betonwagens naar Den Haag te komen. In plaats daarvan komen er 25 opstapplaatsen, waarvandaan ze met bussen naar Den Haag worden vervoerd.

Het thema van het protest is Code Oranje: bouwers wordt verzocht een voor hun sector zo kenmerkende jas aan te trekken. Ook is er een ultimatum: als over twee weken de stikstofnormen niet zijn aangepast en er geen werkbare PFAS-norm is, dan komt er een nieuw protest.