'Call of Duty verdraait geschiedenis van Amerikaanse oorlogsmisdaden'

Het populaire schietspel Call of Duty: Modern Warfare ligt onder vuur. De game suggereert dat Rusland verantwoordelijk is voor een berucht bombardement in het Midden-Oosten. In werkelijkheid voerde het Westen de aanval uit.

Modern Warfare is het zestiende en nieuwste deel van de Call of Duty-serie. Het verscheen afgelopen weekend. In de serie speel je als soldaat in verschillende oorlogen. Dit deel speelt zich af in een moderne setting in het Midden-Oosten.

In de game wordt de 'Highway of Death' in het fictionele land Urzikstan gebombardeerd door Russen. "Ze vermoordden degenen die probeerden te vluchten", zegt een personage. Hier is een video te zien van de missie.

De Highway of Death, ofwel de Snelweg des Doods, bestaat echt. Die ligt alleen niet in 'Urzikstan', maar in Koeweit. De weg kreeg deze naam na een berucht bombardement. Dat werd niet uitgevoerd door Rusland, maar door westerse bommenwerpers onder leiding van de Verenigde Staten.