President rechtbank Noord-Nederland stapt op na onrust

De president van de rechtbank Noord-Nederland, Maria van de Schepop, legt per direct haar functie neer. Ze heeft besloten terug te treden vanwege het gebrek aan vertrouwen onder het personeel, meldt RTV Noord.

"De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland van de afgelopen periode heeft geleid tot een vertrouwenskwestie. Dat schaadt het aanzien van de rechtbank. Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid. Daarom treed ik terug als president van de rechtbank", schrijft van de Schepop in een verklaring.

Angstcultuur

Binnen de rechtbank Noord-Nederland zou sprake zijn van een angstcultuur, gecreëerd door leidinggevenden. Tegen de juridische nieuwswebsite Mr. stellen meerdere rechters dat er sprake is van autoritair gedrag van leidinggevenden, waardoor medewerkers geen kritiek durven te uiten.

Onderzoek

De onrust zou zijn veroorzaakt door het vervangen van de bedrijfsarts, het vertrek van drie managementassistentes en het aftreden van de voorzitter van de integriteitscommissie. Verschillende vakbonden eisen een onafhankelijk onderzoek. Het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland gaf vrijdag aan zo'n onderzoek serieus te overwegen.

Albert Ploeger, rechterlijk bestuurslid, neemt de taken van Van de Schepop voorlopig over. De rechtbank Noord-Nederland heeft vestigingen in Groningen, Assen en Leeuwarden.