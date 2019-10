Rechtbank Noord-Nederland bezorgd na berichten over angstcultuur

Het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland is bezorgd over de onrust binnen de organisatie. Er is sprake van een angstcultuur, gecreëerd door leidinggevenden, meldde de juridische nieuwswebsite Mr. deze week. Verschillende vakbonden gaven gisteren aan een onafhankelijk onderzoek te willen. Zo'n onderzoek wordt overwogen, laat de rechtbank weten aan RTV Drenthe.

"Op dit moment zijn we intensief in overleg met elkaar. De mogelijkheid van een onderzoek is daarbij aan de orde en een serieuze optie", staat in het bericht.

Kritische columns

Het vervangen van de bedrijfsarts, het vertrek van drie managementassistentes en het aftreden van de voorzitter van de integriteitscommissie zouden de onrust hebben veroorzaakt. Ook wordt geklaagd over het beëindigen van kritische columns van een van de rechters op het interne netwerk.

Tegen de juridische nieuwswebsite zeggen meerdere rechters ook dat er sprake is van autoritair gedrag van leidinggevenden, waardoor medewerkers geen kritiek durven te uiten.

Vakbond FNV heeft zelf met een aantal leden gesproken. "Die bevestigen de berichtgeving, dus de noodzaak tot aanpakken is er zeker. Het moet opgelost worden", zei een woordvoerder gisteren.

Maandag maakt de rechtbank bekend welke stappen er zullen worden gezet. De FNV is blij dat de rechtbank een onderzoek overweegt.