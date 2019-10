Die Linke grootste in Thüringen, AfD wordt twee keer zo groot

Bij de parlementsverkiezingen in de Duitse deelstaat Thüringen is Die Linke de grootste geworden. Het is voor het eerst dat de socialistische partij de grootste is geworden in een deelstaat.

Volgens de eerste resultaten heeft Die Linke 30 procent van de stemmen gekregen. De rechts-populistische AfD kreeg met 23 procent ongeveer twee keer zoveel stemmen als de vorige keer (10,6 procent in 2014).

De uitslag is een tegenvaller voor de bondskanselier Angela Merkel. De partijen in haar regering hebben het in Thüringen erg slecht gedaan. De CDU kwam met 22 procent op de derde plaats terecht (vorige keer 33 procent) en de SPD kwam voor het eerst onder de 10 procent.