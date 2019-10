Man van 33 opgepakt voor bioscoopmoorden Groningen

De politie heeft een 33-jarige man aangehouden die wordt verdacht van de twee bioscoopmoorden in Groningen. Gisterochtend werden twee mensen dood gevonden in een Pathé-bioscoop in de stad.

De verdachte werd aan de westkant van de stad aangehouden. Bij de aanhouding is geschoten en de verdachte is daarbij gewond geraakt. Hij wordt onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Ergün S. is overmeesterd naast een tankstation. Een medewerker zegt dat hij meerdere schoten heeft gehoord. Het slachtoffer wordt volgens hem ter plekke behandeld aan zijn verwondingen.

'Echtpaar in de schoonmaak'

De twee slachtoffers zijn een echtpaar dat werkte in de schoonmaak van de bioscoop, zeggen een familielid en politiebronnen tegen het AD en De Telegraaf. De vijftigers, Marinus en Gina, woonden in Slochteren en laten twee kinderen van in de 20 na. De politie en het schoonmaakbedrijf waar de slachtoffers zouden werken, willen de identiteit van de slachtoffers niet bevestigen.

De twee slachtoffers zijn gedood met een mes, melden politiebronnen aan De Telegraaf. Een familielid vertelt tegen het AD dat de politie denkt dat de verdachte de bioscoop is ingeslopen toen het vuilnis werd buitengezet. De lichamen zijn in het trappenhuis gevonden, de man op de eerste verdieping bij de roltrap, zijn vrouw een verdieping hoger.

"Het is afschuwelijk als zoiets gebeurt in je kleine dorpsgemeenschap. Deze gebeurtenis heeft een impact in de kleine dorpsgemeenschap van Slochteren", zegt de plaatselijke predikant tegen een verslaggever van Hart van Nederland. "Mensen beseffen dat ze kwetsbaar zijn. Deze mensen waren gewoon aan het werk, dit kan iedereen gebeuren."