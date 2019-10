Massaal vreedzaam protest in Barcelona eindigt toch weer met geweld

Eerder op de dag drong een overgrote meerderheid van de bijna duizend burgemeesters van Catalonië er bij de autoriteiten in Madrid op aan om de regio het recht te geven zijn eigen toekomst te bepalen.

De protestactie werd georganiseerd door de onafhankelijkheidsbewegingen Assemblea Nacional Catalana en Omnium Cultural. Ze hoopten dat de mars van vandaag de grootste zou worden sinds de veroordeling van hun leiders. Het aantal demonstranten lag uiteindelijk lager dan bij een eerdere protestactie, vorige week vrijdag. Toen kwamen volgens de politie een half miljoen mensen bijeen.

De demonstratie van vandaag volgde na twee weken van soms grimmige protesten in de stad tegen de uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof. Die leidde in eerste instantie tot vreedzame protesten in Barcelona en omliggende gemeenten. Later raakten actievoerders slaags met de politie.

Dat ging er deze maand heftig aan toe: